Passiv overgang giver fuld gengivelse af lydspektrum

Med passivt overgangsdesign kan du høre alle toner tydeligt, så din musik lyder fantastisk klar, naturlig og komplet. Gennem et komplekst ingeniørarbejde bliver alle dele af det fulde lydspektrum for lydfrekvenser adskilt og sendt til de rigtige enheder. Signaler, der ligger over en enheds frekvenskurve, bliver aldrig sendt, hvilket forbedrer lydkvaliteten markant og reducerer forvrængningsniveauet. Sammen med de elektroniske kvalitetskomponenter leverer passiv overgang en lyd, der er sammenhængende, kompromisløs og tro over for originalen.