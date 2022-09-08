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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år

Udgået

5000 SeriesDampstrygejern

DST5030/80

Bygget til holde i mange år
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig lader dig i stikken. Med den ridsefaste SteamGlide Plus-strygesål, konstant højt dampniveau og integreret afkalkningsfunktion er du med dette højkvalitets strygejern sikret langvarig høj ydelse.
Se alle fordele

SteamGlide Plus-strygesål holder 4 gange længere*

Bygget til holde i mange år

  • 2400 W effekt

  • 45 g/min, konstant damp

  • 180 g dampskud

  • SteamGlide Plus

2400 W til hurtig opvarmning

2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Ridsefast strygesål giver god glideevne

Ridsefast strygesål giver god glideevne

Vores særlige SteamGlide Plus-strygesål glider ubesværet hen over alle tekstiler. Den er også slip-let, ridsefast og nem at rengøre.

Drypstop holder tøjet pletfrit under strygningen

Drypstop holder tøjet pletfrit under strygningen

Vores drypstop-system gør det nemt og sikkert at stryge sarte stoffer ved lave temperaturer. Der er ingen grund til at bekymre dig om vanddråber, der giver pletter.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips’ slip-let-strygesål