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Azur 8000 SeriesDampstrygejern

DST8020/20

2 Priser

Perfekte resultater på ingen tid
Stryg problemfrit med vores nye Philips Azur 8000 Series. Kom i gang på ingen tid med 3000 W, der giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne. Vores OptipalTEMP-teknologi garanterer, at der ikke sker forbrændinger på noget strygbart stof, så du kan tage det helt roligt.
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Ingen indstillinger, intet besvær

Perfekte resultater på ingen tid

  • 3000 W effekt

  • Ingen brændemærker

  • SteamGlide Elite-strygesål

  • 55 g/min, konstant damp

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

Kom i gang med at stryge på ingen tid med mere effekt til hurtig opvarmning.

Op til 55 g/min kraftig konstant dampproduktion

Op til 55 g/min kraftig konstant dampproduktion

Med en konstant dampproduktion på 55 g/min lader du aldrig strygejernet glide over tøjet forgæves, så det går hurtigere at fjerne folderne.

210 g dampskud klarer selv de mest genstridige folder

210 g dampskud klarer selv de mest genstridige folder

210 g kraftigt dampskud til at fjerne genstridige folder fra alt dit tøj.

Tekniske specifikationer

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Priser

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