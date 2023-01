En optimal temperaturindstilling, garanti mod forbrændinger

En optimal indstilling til alle materialer, der kan stryges. Garanteret ingen forbrændinger. Takket være OptimalTEMP-teknologien garanterer vi, at dette strygejern aldrig vil forårsage forbrændinger på strygbart stof, og du kan stryge alt fra jeans til silke, fra hør til cashmere sikkert, i vilkårlig rækkefølge, uden at skulle sortere tøjet eller vente på, at temperaturen justeres.