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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DST8020/20
3000 W effekt
Ingen brændemærker
SteamGlide Elite-strygesål
55 g/min, konstant damp
Kom i gang med at stryge på ingen tid med mere effekt til hurtig opvarmning.
Med en konstant dampproduktion på 55 g/min lader du aldrig strygejernet glide over tøjet forgæves, så det går hurtigere at fjerne folderne.
210 g kraftigt dampskud til at fjerne genstridige folder fra alt dit tøj.
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