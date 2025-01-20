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Azur 8000 SeriesDampstrygejern

DST8050/20

2.3
| (3) Anmeldelser

2 Priser

Perfekte resultater med det samme
Kraftfuld strygning med vores nye Philips Azur 8000 Series. Med 260 g turbodamp kan du nu fjerne selv de mest genstridige folder på én gang. Kom i gang på ingen tid med en effekt på 3000 W, og opnå perfekte resultater med kraftig konstant damp.
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Den stærkeste damp med smart kraft

Perfekte resultater med det samme

  • 3000 W effekt

  • 100 g/min kontinuerlig damp

  • 260 g turbo-dampskud

  • Ingen brændemærker

3000 W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

3000 W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

Kom i gang med at stryge på ingen tid med mere effekt til hurtig opvarmning.

Op til 100 g/min kraftig kontinuerlig dampudledning

Op til 100 g/min kraftig kontinuerlig dampudledning

Azur 8000 Series leverer op til 100 g/min ekstra kraftig og ensartet dampudledning for at fjerne folder hurtigere.

260 g turbo-damp fjerner selv de mest genstridige folder

260 g turbo-damp fjerner selv de mest genstridige folder

Det ekstra lange dampskud giver mere effekt til at fjerne vanskelige folder fra tykkere materialer som f.eks. dine yndlingsjeans. Op til 260 g turbofunktion til endnu mere effektiv strygning.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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2.3

ud af 5

3

Anmeldelser

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Fordele

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

07/08/2026

Deutschland

Deutschland

Absolut fürchterlicher Kundenservice!

Die von mir bestellte Dampfbügelstation löst regelmäßig die Sicherung aus und legt damit den gesamten Stromkreis lahm. Trotzdem weigert sich der Kundenservice, das Gerät gegen ein anderes Modell auszutauschen. Stattdessen wird ausschließlich auf eine Reparatur verwiesen, obwohl das Problem aus meiner Sicht auf einen grundlegenden Defekt hindeutet. Das empfinde ich nicht nur als verantwortungslos, sondern auch als potenzielles Sicherheitsrisiko. Hinzu kommt, dass der Kundensupport mein Anliegen offenbar nicht richtig verstanden hat und wiederholt an meinem eigentlichen Problem vorbeigeantwortet hat. Der Eindruck entsteht, dass Kundenzufriedenheit hier keine Rolle spielt. Nun verzögert sich auch noch die "Reparatur". Insgesamt bin ich mit der Abwicklung und dem Kundenservice äußerst unzufrieden und kann diesen Service leider nicht empfehlen.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen

Date of Use 2026-07-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen

Date of Use 2026-07-26

30/01/2024

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Fordele

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Ulemper

pessima qualidade

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

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