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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DST8050/20
3000 W effekt
100 g/min kontinuerlig damp
260 g turbo-dampskud
Ingen brændemærker
Kom i gang med at stryge på ingen tid med mere effekt til hurtig opvarmning.
Azur 8000 Series leverer op til 100 g/min ekstra kraftig og ensartet dampudledning for at fjerne folder hurtigere.
Det ekstra lange dampskud giver mere effekt til at fjerne vanskelige folder fra tykkere materialer som f.eks. dine yndlingsjeans. Op til 260 g turbofunktion til endnu mere effektiv strygning.
Priser
2.3
ud af 5
3
Anmeldelser
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Fordele
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Vero1000
07/08/2026
Deutschland
Absolut fürchterlicher Kundenservice!
Die von mir bestellte Dampfbügelstation löst regelmäßig die Sicherung aus und legt damit den gesamten Stromkreis lahm. Trotzdem weigert sich der Kundenservice, das Gerät gegen ein anderes Modell auszutauschen. Stattdessen wird ausschließlich auf eine Reparatur verwiesen, obwohl das Problem aus meiner Sicht auf einen grundlegenden Defekt hindeutet. Das empfinde ich nicht nur als verantwortungslos, sondern auch als potenzielles Sicherheitsrisiko. Hinzu kommt, dass der Kundensupport mein Anliegen offenbar nicht richtig verstanden hat und wiederholt an meinem eigentlichen Problem vorbeigeantwortet hat. Der Eindruck entsteht, dass Kundenzufriedenheit hier keine Rolle spielt. Nun verzögert sich auch noch die "Reparatur". Insgesamt bin ich mit der Abwicklung und dem Kundenservice äußerst unzufrieden und kann diesen Service leider nicht empfehlen.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Date of Use 2026-07-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Date of Use 2026-07-26
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Bekræftet køber
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Fordele
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Ulemper
pessima qualidade
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor