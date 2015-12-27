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Udgået

DTB855 Micro music system

DTB855/10

3.3

| (3) Anmeldelser

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Elegant design med superslankt CD-stik

Elegant design med superslankt CD-stik

Samlet udgangseffekt på 30 W RMS

Samlet udgangseffekt på 30 W RMS

DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser

DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

3
2

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Big sound

What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTB855 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTB855 Micro music system

22/06/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr stylisch, Guter Klang

Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTB855 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DTB855 Mini Stereoanlage

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.

Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).

Denne anmeldelse blev foretaget for DTB855 Mini Stereoanlage

Denne anmeldelse blev foretaget for DTB855 Mini Stereoanlage

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