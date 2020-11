Mundstykke, der kan klikkes af i én bevægelse, tåler maskinopvask

Philips Mini Vac er nem og hurtig at tømme og hygiejnisk at rengøre. Philips Mini Vac har et mundstykke, der hurtigt klikkes af i en bevægelse, så du kan tømme Mini Vac uden at røre ved snavset. Når mundstykket skal gøres rent, kan det ganske enkelt gå i opvaskemaskinen. På den måde har du altid en ren Mini Vac ved hånden.