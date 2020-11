Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

AquaTrio med vandfiltrering er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation. Aqua Cyclone opsamler snavs og støv, allergener opsamles i vand og kan ikke blive luftbårne igen. AquaTrio fjerner 99,95 % af allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen for at sikre et allergivenligt miljø i hjemmet.