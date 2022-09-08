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Udgået
FC7088/01
3-i-1: Støvsuger, vasker gulv og tørrer
Teknologi med tredobbelt acceleration
Synlig våd rengøring
Alle hårde gulve
- Støvsuger: Den kraftfulde Aqua Cyclone suger og fjerner alle spildte væsker, støv og snavs - Vasker gulv: Modsatroterende mikrofiberbørster anvender et væskestøv af rent vand for effektivt at fjerne snavs. Alt snavset opløses af vandet og opsamles i en separat tank. - Tørrer: Børsternes rotationshastighed skaber en luftstrøm, der efterlader gulvet stort set tørt
AquaTrio Pro fjerner op til 99 % af alle bakterier*** og reducerer allergener. Pga. af de adskilte tanke til rent og snavset vand bliver alle støvpartikler og allergener fanget i tanken med snavset vand.
AquaTrio Pro giver fremragende resultater blot ved at bruge koldt eller varmt vand fra hanen. Hvis det er nødvendigt, kan du også tilsætte et rengøringsmiddel efter eget valg, men brug altid et lavtskummende eller ikke-skummende rengøringsmiddel, som er egnet til rengøring af hårde gulve.
Anmeldelser
Velegnet til vådmopning
Sammenlignet med støvsugning med en 2200 W-støvsuger og almindelig gulvvask
ved brug med rengøringsmiddel