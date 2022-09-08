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  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
  • Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang

Udgået

AquaTrio Pro

FC7088/01

Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
AquaTrio Pro støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang, så du sparer op til 50 % tid og besvær*. Kraftfulde og blide mikrofiberbørster, der effektivt fjerner snavs og pletter. Giver perfekte, synlige rengøringsresultater med brug af væske på alle hårde gulve**.
Se alle fordele

Synlig våd rengøring af hårde gulve

Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang

  • 3-i-1: Støvsuger, vasker gulv og tørrer

  • Teknologi med tredobbelt acceleration

  • Synlig våd rengøring

  • Alle hårde gulve

Avanceret rengøringsevne sikrer perfekte resultater

Avanceret rengøringsevne sikrer perfekte resultater

- Støvsuger: Den kraftfulde Aqua Cyclone suger og fjerner alle spildte væsker, støv og snavs - Vasker gulv: Modsatroterende mikrofiberbørster anvender et væskestøv af rent vand for effektivt at fjerne snavs. Alt snavset opløses af vandet og opsamles i en separat tank. - Tørrer: Børsternes rotationshastighed skaber en luftstrøm, der efterlader gulvet stort set tørt

Fjerner op til 99 % af alle bakterier*** og reducerer allergener

Fjerner op til 99 % af alle bakterier*** og reducerer allergener

AquaTrio Pro fjerner op til 99 % af alle bakterier*** og reducerer allergener. Pga. af de adskilte tanke til rent og snavset vand bliver alle støvpartikler og allergener fanget i tanken med snavset vand.

Effektiv med koldt/varmt vand, med/uden rengøringsmiddel

Effektiv med koldt/varmt vand, med/uden rengøringsmiddel

AquaTrio Pro giver fremragende resultater blot ved at bruge koldt eller varmt vand fra hanen. Hvis det er nødvendigt, kan du også tilsætte et rengøringsmiddel efter eget valg, men brug altid et lavtskummende eller ikke-skummende rengøringsmiddel, som er egnet til rengøring af hårde gulve.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Velegnet til vådmopning

  2. Sammenlignet med støvsugning med en 2200 W-støvsuger og almindelig gulvvask

  3. ved brug med rengøringsmiddel