Avanceret rengøringsevne sikrer perfekte resultater

- Støvsuger: Den kraftfulde Aqua Cyclone suger og fjerner alle spildte væsker, støv og snavs - Vasker gulv: Modsatroterende mikrofiberbørster anvender et væskestøv af rent vand for effektivt at fjerne snavs. Alt snavset opløses af vandet og opsamles i en separat tank. - Tørrer: Børsternes rotationshastighed skaber en luftstrøm, der efterlader gulvet stort set tørt