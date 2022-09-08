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Udgået
FC8010/01
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9330/09R1
FC9331/09R1
FC9332/09R1
FC9331/09
FC9334/09
FC9330/09
FC9332/09
1 stk. allergifilter
1 stk. motorfilter, der tåler vask
1 stk. skumfilter, der tåler vask
Sættet indeholder 1 stk. allergistøvfilter. Filteret opfanger selv det fineste støv, før luften sendes tilbage i rummet igen. Dette resulterer i en ren, støvfri luft i hjemmet. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.
Sættet indeholder 1 stk. motorfilter, der tåler vask. Det har et højt filtreringsniveau og forhindrer fint støv i at trænge ind i motoren og beskadige den. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.
Sættet indeholder 1 stk. motorindsugningsfilter (skum). Filteret giver ekstra beskyttelse af motoren og bør anbringes ved siden af det vaskbare motorfilter. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.
Anmeldelser
Kompatibelt med følgende Philips-produktserier: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516