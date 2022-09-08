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Alle serier

  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
  • Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*

Udgået

Udskiftningssæt

FC8010/01

Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*
Erstatningssæt til allergifiltre, som er kompatibelt med Philips PowerPro Compact- og PowerPro City-serierne*. Sættet indeholder udstødnings- og motorfiltre. Det anbefales at udskifte filtrene en gang om året.
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FC9331/09

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PowerPro Compact

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PowerPro Compact

PowerPro Compact
Støvsuger uden pose

FC9332/09

Originale filterudskiftninger fra Philips

Erstatningssæt til allergifiltre i PowerPro Compact-serien*

  • 1 stk. allergifilter

  • 1 stk. motorfilter, der tåler vask

  • 1 stk. skumfilter, der tåler vask

Allergistøvfilter med fantastisk filtrering

Allergistøvfilter med fantastisk filtrering

Sættet indeholder 1 stk. allergistøvfilter. Filteret opfanger selv det fineste støv, før luften sendes tilbage i rummet igen. Dette resulterer i en ren, støvfri luft i hjemmet. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.

Motorindsugningsfilter, der tåler vask

Motorindsugningsfilter, der tåler vask

Sættet indeholder 1 stk. motorfilter, der tåler vask. Det har et højt filtreringsniveau og forhindrer fint støv i at trænge ind i motoren og beskadige den. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.

Motorskumfilter, der tåler vask

Motorskumfilter, der tåler vask

Sættet indeholder 1 stk. motorindsugningsfilter (skum). Filteret giver ekstra beskyttelse af motoren og bør anbringes ved siden af det vaskbare motorfilter. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kompatibelt med følgende Philips-produktserier: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516