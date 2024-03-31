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FC8010/01

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Manualer og dokumentation

Erstatningssæt til allergifiltre, som er kompatibelt med Philips PowerPro Compact- og PowerPro City-serierne*. Sættet indeholder udstødnings- og motorfiltre. Det anbefales at udskifte filtrene en gang om året.

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  • 31 March 2024

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