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FC8010/01
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Erstatningssæt til allergifiltre, som er kompatibelt med Philips PowerPro Compact- og PowerPro City-serierne*. Sættet indeholder udstødnings- og motorfiltre. Det anbefales at udskifte filtrene en gang om året.
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