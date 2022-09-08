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  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy

Udgået

s-bagAntiallergiske støvposer

FC8022/04

s-bag® Anti-Allergy
s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.
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Kompatible produkter
Performer Compact

Performer Compact
Støvsuger med pose

FC8377/09R1

Performer Active

Performer Active
Støvsuger med pose

FC8577/09R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8780/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8786/09R1

3000 Series

3000 Series
Støvsuger med pose

XD3110/19R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3110/02R1

Philips HomeRun 9000 series

Philips HomeRun 9000 series
Støvsuger/gulvvaskrobot

XU9100/10R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8779/09R1

3000 Series

3000 Series
Støvsuger med pose

XD3110/09R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3100/01R1

Bedre filtrering, ideel for allergikere

s-bag® Anti-Allergy

  • 4 x støvsugerposer

  • Én standard passer til alle

  • Anti-allergifiltrering

En universel standard gør valget nemt

En universel standard gør valget nemt

Den originale Philips s-bag® kan bruges til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.

Anti-allergi, ideelt til astma og allergikere

Anti-allergi, ideelt til astma og allergikere

s-bag ® Anti-Allergy anvender kraftig filtrering til at opsamle pollen, støvpartikler, støvmider, mide- og katteallergener helt ned til 1 mikrometer. Et sådant filtreringsniveau reducerer familiens eksponering for allergener markant og er til stor fordel for astmatikere og allergikere.

Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige

Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige

s-bag® Anti-Allergy er udført i et utroligt modstandsdygtigt, syntetisk materiale og fremstillet i Sverige.

Tekniske specifikationer

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