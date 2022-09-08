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Udgået
FC8022/04
FC8377/09R1
FC8577/09R1
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XD3110/19R1
XU3110/02R1
XU9100/10R1
FC8779/09R1
XD3110/09R1
XU3100/01R1
4 x støvsugerposer
Én standard passer til alle
Anti-allergifiltrering
Den originale Philips s-bag® kan bruges til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.
s-bag ® Anti-Allergy anvender kraftig filtrering til at opsamle pollen, støvpartikler, støvmider, mide- og katteallergener helt ned til 1 mikrometer. Et sådant filtreringsniveau reducerer familiens eksponering for allergener markant og er til stor fordel for astmatikere og allergikere.
s-bag® Anti-Allergy er udført i et utroligt modstandsdygtigt, syntetisk materiale og fremstillet i Sverige.
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