Anti-allergi, ideelt til astma og allergikere

s-bag ® Anti-Allergy anvender kraftig filtrering til at opsamle pollen, støvpartikler, støvmider, mide- og katteallergener helt ned til 1 mikron. Et sådant filtreringsniveau reducerer familiens eksponering for allergener markant og er til stor fordel for astmatikere og allergikere.