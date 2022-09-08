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Udgået
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
FC8785/09R0
FC8781/09R1
FC8955/09R1
FC8781/19R1
FC9920/69R1
FC8782/09R1
FC8780/09
FC8784/09
1 EPA12-støvfilter
s-filter® med almindelig pasform
Opsamler mere end 99,5 % af støvet
s-filter® er et almindeligt udsugningsfilter, som kan købes i et bredt udvalg af butikker. Det er let genkendeligt pga. logoet. Det passer til en række støvsugere fra Philips samt til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.
EPA12-filteret opfanger mere end 99,5 % af det fine støv, før luften sendes ud i rummet igen. Dette resulterer i en ren og støvfri luft i hjemmet. Filteret skal udskiftes en gang om året.
For at opnå den bedste ydeevne og filtrering anbefaler vi, at filteret skiftes hver 12. måned.
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