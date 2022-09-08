s-filter® med almindelig pasform, så det er nemt at skifte ud

s-filter® er et almindeligt udsugningsfilter, som kan købes i et bredt udvalg af butikker. Det er let genkendeligt pga. logoet. Det passer til en række støvsugere fra Philips samt til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.