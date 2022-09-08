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  • Original EPA12-filtererstatning fra Philips
  • Original EPA12-filtererstatning fra Philips
  • Original EPA12-filtererstatning fra Philips
  • Original EPA12-filtererstatning fra Philips

Udgået

s-filter®-udsugningsfilter

FC8031/00

Original EPA12-filtererstatning fra Philips
Philips EPA12-filteret til din støvsuger fanger 99,5 % af det fineste støv og giver et støvfrit miljø. Filteret bør udskiftes en gang om året for at opnå optimal effekt.
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EPA12-filteret fanger mere end 99,5 % af det fine støv

Original EPA12-filtererstatning fra Philips

  • 1 EPA12-støvfilter

  • s-filter® med almindelig pasform

  • Opsamler mere end 99,5 % af støvet

s-filter® med almindelig pasform, så det er nemt at skifte ud

s-filter® er et almindeligt udsugningsfilter, som kan købes i et bredt udvalg af butikker. Det er let genkendeligt pga. logoet. Det passer til en række støvsugere fra Philips samt til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.

EPA12-udsugningsfilter med effektiv filtrering

EPA12-udsugningsfilter med effektiv filtrering

EPA12-filteret opfanger mere end 99,5 % af det fine støv, før luften sendes ud i rummet igen. Dette resulterer i en ren og støvfri luft i hjemmet. Filteret skal udskiftes en gang om året.

Skiftes med 12 måneders mellemrum for en vedvarende ydeevne

Skiftes med 12 måneders mellemrum for en vedvarende ydeevne

For at opnå den bedste ydeevne og filtrering anbefaler vi, at filteret skiftes hver 12. måned.

Tekniske specifikationer

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