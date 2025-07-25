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s-filter®-udsugningsfilter

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s-filter®-udsugningsfilter

FC8031/00

s-filter®-udsugningsfilter

Udgået

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Manualer og dokumentation

Philips EPA12-filteret til din støvsuger fanger 99,5 % af det fineste støv og giver et støvfrit miljø. Filteret bør udskiftes en gang om året for at opnå optimal effekt.

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  • 25 July 2025

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