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s-filter®-udsugningsfilter
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FC8031/00
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Philips EPA12-filteret til din støvsuger fanger 99,5 % af det fineste støv og giver et støvfrit miljø. Filteret bør udskiftes en gang om året for at opnå optimal effekt.
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