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Udgået
FC8230/01
Frihed til at bevæge dig!
Få bevægelsesfrihed med Philips SmallStar. Denne støvsuger, der er utrolig kompakt og let, er meget nem at håndtere, og en kombination af stor effekt og HEPA-filtrering giver dig fantastiske rengøringsresultater!
1600 W
Denne støvsugers kompakte størrelse gør den nemt at manøvrere med under brug og nem at gemme væk efter brug.
Støvsugerens lave vægt gør den nem at bære.
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