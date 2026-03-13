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FC8230/01
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User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Få bevægelsesfrihed med Philips SmallStar. Denne støvsuger, der er utrolig kompakt og let, er meget nem at håndtere, og en kombination af stor effekt og HEPA-filtrering giver dig fantastiske rengøringsresultater!
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvornår og hvordan skal støvposen på min Philips HomeRun-robot udskiftes?
Hvornår skal filteret på min Philips-støvsuger udskiftes?
Hvordan ved jeg, om støvposen i min Philips-støvsuger er fuld?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Hvordan rengør jeg filtrene på min Philips-støvsuger?