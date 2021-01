Reach & Clean-mundstykke til at nå ind de mest snævre steder

Reach & Clean-mundstykkets nye design gør det muligt at nå ind i de mest utilgængelige steder ved ganske enkelt at placere mundstykket på tværs, samtidig med at sugeeffekten forbedres med 40 %. Ved at vende mundstykket helt om kan det hurtigt og nemt omdannes fra et mundstykke beregnet til hårde gulve til et mundstykke beregnet til tæpper.