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Udgået

Performer ExpertStøvsuger med pose

FC8722/09

Fuld ydelse
Den nye Philips Performer Expert får de bedste bedømmelser for støvopsamling* på alle gulve takket være AirflowMax-teknologien og det unikke TriActiveMax-mundstykke, som er designet til den maksimale støvopsamling. Fantastisk rengøring, selv efterhånden som posen fyldes op!
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Lavere energiforbrug

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  • 5 l

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får en høj ydeevne, selv efterhånden som posen fyldes op!

Energibesparende motor for effektive resultater

Energibesparende motor for effektive resultater

Den højeffektive motor er blevet optimeret, så den bruger mindre energi og samtidig skaber større luftgennemstrømning.

Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

Nyt 3-i-1 TriActiveMax-mundstykke optimerer støvopsamling

TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1 rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den åbner forsigtigt tæppet med den specielt designede underside for at fjerne støv i dybden. 2) Den opsuger større emner med den store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv og snavs langs møbler og vægge med de to sidebørster.

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