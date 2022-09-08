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Udgået
FC8722/09
5 l
AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får en høj ydeevne, selv efterhånden som posen fyldes op!
Den højeffektive motor er blevet optimeret, så den bruger mindre energi og samtidig skaber større luftgennemstrømning.
TriActiveMax-mundstykke med 3-i-1 rengøringsfunktion holder sig helt tæt på gulvet for at maksimere støvopsamlingen. 1) Den åbner forsigtigt tæppet med den specielt designede underside for at fjerne støv i dybden. 2) Den opsuger større emner med den store åbning på forsiden 3) Den opsamler støv og snavs langs møbler og vægge med de to sidebørster.
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