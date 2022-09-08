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  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
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Udgået

Performer SilentStøvsuger med pose

FC8786/09

1 pris

Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
Med kun 66 dB skiller Philips Performer Silent sig ud som vores mest stille støvsuger nogensinde. Du holder dit hjem rent og frisk med allergifilteret, der opsuger og opbevarer 99,9% * fint støv og allergener. Mini-turbo børsten er desuden effektiv til hår og er derfor perfekt til dyreejeren.
Se alle fordele

Opsuger og opbevarer > 99,9% * af støvet og allergener

Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd

  • 66 dB til stille støvsugning

  • Certificeret allergivenlig af ECARF

  • Allergi kit - med fire separate tilbehør

750W motor betyder kraftig sugestyrke

750W motor betyder kraftig sugestyrke

Den effektive motor på 750 W giver en effektiv og optimal rengøring hver gang.

99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

TriActive Pro-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

Støvsug altid lydløst uden at forstyrre andre

Støvsug altid lydløst uden at forstyrre andre

Udviklet til støjsvag drift, så du kan støvsuge stille og roligt når som helst uden at forstyrre andre i hjemmet. Certificeret af Quiet Mark.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. af alle Philips-støvsugere med pose.

  2. støvopsamling på hårde gulve (IEC62885-2) og filtrering af partikler helt ned til 0,3 μm i henhold til EU's energimærke.