Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd

Med kun 66 dB skiller Philips Performer Silent sig ud som vores mest stille støvsuger nogensinde. Du holder dit hjem rent og frisk med allergifilteret, der opsuger og opbevarer 99,9% * fint støv og allergener. Mini-turbo børsten er desuden effektiv til hår og er derfor perfekt til dyreejeren.