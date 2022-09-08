Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC8786/09
66 dB til stille støvsugning
Certificeret allergivenlig af ECARF
Allergi kit - med fire separate tilbehør
Den effektive motor på 750 W giver en effektiv og optimal rengøring hver gang.
TriActive Pro-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.
Udviklet til støjsvag drift, så du kan støvsuge stille og roligt når som helst uden at forstyrre andre i hjemmet. Certificeret af Quiet Mark.
Priser
Anmeldelser
af alle Philips-støvsugere med pose.
støvopsamling på hårde gulve (IEC62885-2) og filtrering af partikler helt ned til 0,3 μm i henhold til EU's energimærke.