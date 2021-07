Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at rengøre alle slags hårde gulve på én gang uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af mikrofiberpudernes absorberingsevne og støvsugerens sugeevne opnår du de bedste resultater uden brug af rensemidler eller børster.