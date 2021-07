Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

Denne støvsuger med HEPA 13-filtrering er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation (det europæiske center for allergiforskning - ECARF). HEPA 13-filteret renser udblæsningsluften for op til 99,95 % af allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen og giver derved et allergivenligt miljø i hjemmet.