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Udgået
2200 W
HEPA 13-filter
5 l
Motoren på 2200 W genererer op til 500 W sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk rengøringsresultat.
Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får den højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!
Det specielt designede 5 L støvkammer giver dig mulighed for at sikre en optimal brug af støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
johnypap
31/10/2017
Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η ΛΑΒΗ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)