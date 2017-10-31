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  • Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*
  • Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

Udgået

PerformerProStøvsuger med pose

FC9190/01

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*
Med den kraftfulde 2200 W motor og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro-støvsugeren en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke. For fantastiske rengøringsresultater, selv når posen fyldes op!*
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med 2200 W motor og 5 L støvkapacitet

Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

  • 2200 W

  • HEPA 13-filter

  • 5 l

2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

Motoren på 2200 W genererer op til 500 W sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk rengøringsresultat.

Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke

Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke

Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får den højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!

5 L støvkapacitet for lang tids rengøring

5 L støvkapacitet for lang tids rengøring

Det specielt designede 5 L støvkammer giver dig mulighed for at sikre en optimal brug af støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
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2
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31/10/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η ΛΑΒΗ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)