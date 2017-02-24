FC9332/09
Opsamler 99,9 %* af det fine støv
Philips Bagless Vacuum 3000 Series kombinerer kompakt design med høj ydelse. Rengør hele dit hjem grundigt med PowerCyclone 5-teknologien og vores TriActive-mundstykke, der kombinerer 3 rengøringsopgaver i én.Se alle fordelene
Støvsuger uden pose
Den effektive motor på 900 W leverer høj sugestyrke, der giver grundige rengøringsresultater.
TriActive-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler*.
PowerCyclone 5-teknologi øger luftstrømmen i det cylindriske kammer for at fjerne støv fra luften og opretholde en høj ydeevne og stærk sugestyrke i længere tid.
Støvbeholderen, der er nem at tømme, er udviklet til hygiejnisk bortskaffelse med én hånd for at minimere støvskyer.
Det fuldt-forseglede filtreringssystem opsamler mere end >99,9 % af de fine støvpartikler – herunder pollen, dyrehår og støvmider – til allergikere og alle, som kræver et højere hygiejneniveau. Filtreringsniveauet svarer til HEPA 13**.
ActiveLock-koblinger gør det nemt at montere tilbehøret på teleskoprøret med et enkelt klik.
TriActive-mundstykket bruger 3 rengøringsfunktioner på én gang. Den specialdesignede bundplade fjerner støv, der ligger dybt gemt i tæpper, og den store frontåbning suger større ting op. Luftkanaler og børster på begge sider af mundstykket opsamler støv og snavs langs vægge eller møbler.
Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.
Kompakt letvægtsdesign gør støvsugeren nem at opbevare og transportere.
