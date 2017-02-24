    Opsamler 99,9 %* af det fine støv

      PowerPro Compact Støvsuger uden pose

      FC9332/09

      Samlet vurdering / 5
      Anmeldelser
      1 pris

      Opsamler 99,9 %* af det fine støv

      Philips Bagless Vacuum 3000 Series kombinerer kompakt design med høj ydelse. Rengør hele dit hjem grundigt med PowerCyclone 5-teknologien og vores TriActive-mundstykke, der kombinerer 3 rengøringsopgaver i én.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Poseløs støvsuger

      Opsamler 99,9 %* af det fine støv

      Hygiejnisk tømning med én hånd

      • 900 W
      • PowerCyclone 5
      • Allergy H13-filter
      900W motor betyder bedre sugestyrke

      Den effektive motor på 900 W leverer høj sugestyrke, der giver grundige rengøringsresultater.

      99,9 % støv opsamling* betyder førsteklasses rengøring

      TriActive-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler*.

      PowerCyclone 5 holder stærk sugestyrke i længere tid

      PowerCyclone 5-teknologi øger luftstrømmen i det cylindriske kammer for at fjerne støv fra luften og opretholde en høj ydeevne og stærk sugestyrke i længere tid.

      Støvbeholder designet til hygiejnisk tømning med én hånd

      Støvbeholderen, der er nem at tømme, er udviklet til hygiejnisk bortskaffelse med én hånd for at minimere støvskyer.

      Allergy H13-filtersystemet opsamler mere end 99,9 % af det fine støv

      Det fuldt-forseglede filtreringssystem opsamler mere end >99,9 % af de fine støvpartikler – herunder pollen, dyrehår og støvmider – til allergikere og alle, som kræver et højere hygiejneniveau. Filtreringsniveauet svarer til HEPA 13**.

      ActiveLock-koblinger tilpasses nemt alle rengøringsopgaver

      ActiveLock-koblinger gør det nemt at montere tilbehøret på teleskoprøret med et enkelt klik.

      TriActive-mundstykke

      TriActive-mundstykket bruger 3 rengøringsfunktioner på én gang. Den specialdesignede bundplade fjerner støv, der ligger dybt gemt i tæpper, og den store frontåbning suger større ting op. Luftkanaler og børster på begge sider af mundstykket opsamler støv og snavs langs vægge eller møbler.

      Integreret blød børste

      Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.

      Kompakt størrelse og lav vægt for nem transport

      Kompakt letvægtsdesign gør støvsugeren nem at opbevare og transportere.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Farve
        Star White
        Produkttype
        Støvsuger uden pose
        Støjniveau (standard)
        76 dB
        Støvkapacitet
        1,5 l
        Garanti
        2 år
        EU-overensstemmelseserklæring
        Ja
        Aktionsradius
        9 m
        Indgangseffekt (IEC)
        750 W
        Indgangseffekt (maks.)
        900 W
        Motorfilter
        Vaskbart filter
        Udsugningsfilter
        HEPA: Filtre > 99,99 %
        Rørkobling
        ActiveLock
        Bærehåndtag
        Front
        Styrkekontrol
        Nej
        Rørtype
        2-delt teleskop af metal
        Hjultype
        Gummi
        Tilbehørsopbevaring
        Rørclips
        Parkeringsposition
        Lodret og vandret
        Teknologi
        PowerCyclone 5
        Ledningslængde
        6 m

      • Design

        Bæredygtig emballage
        100 % genbrugsmaterialer

      • Tilbehør

        Standardmundstykke
        TriActive-mundstykke
        Medfølgende tilbehør
        Integreret børste, sprækkemundstykke

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        410 mm
        Produktets bredde
        275 mm
        Produktets højde
        250 mm
        Emballagelængde
        360 mm
        Emballagebredde
        300 mm
        Emballagehøjde
        490 mm
        Emballagens vægt
        7,54 kg
        Produktets vægt
        4,8 kg

      • Kompatibilitet

        Relateret tilbehør 1
        Relevant filtervariant FC8010/02

      • Tekniske specifikationer

        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50-60 Hz

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      Tilbehør

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Priser

      • 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).
      • *Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-2017 og svarer til HEPA 13.

