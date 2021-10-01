FC9557/09
Philips Bagless Vaccum 5000 Series opnår grundige og effektive rengøringsresultater med en minimal indsats takket være PowerCyclone 7-teknologien og TriActive+ LED-mundstykket, som finder skjult støv.
Støvsuger uden pose
Højtydende 900 W motor med over 50,000 o/min. genererer høj sugestyrke til dybdegående rengøring hver gang. Tilmeld dig på Philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti.
PowerCyclone 7-teknologien har et aerodynamisk design for at minimere luftmodstanden og sikre vedvarende stærk sugestyrke. Superaccelereret luftstrøm i det cylindriske kammer og unikke udledningslameller adskiller effektivt støv fra luften.
TriActive+ LED-lys gør usynligt støv synligt på hårde gulve, så du får det hele med og kan få den mest grundige rengøring på alle typer hårde gulve. En sensor tænder automatisk LED-lyset, når mundstykket er i brug, og slukker, når det ikke er. 3x AA-batterier medfølger.
Styrkekontrolfunktionen justerer nemt sugestyrken til forskellige rengøringsopgaver, fra hårde gulve til bløde møbler.
Kompakt letvægtsdesign giver nem opbevaring og løft af støvsugeren. Designet omfatter top- og fronthåndtag til nem transport.
Støvbeholderen, der er nem at tømme, er udviklet til hygiejnisk bortskaffelse med én hånd for at minimere støvskyer.
Allergy H13-filtersystem opsamler >99,9 % af de fine støvpartikler – herunder pollen, dyrehår og støvmider – ideelt til allergikere. Filtreringsniveauet svarer til HEPA 13***.
Blød stødfanger og gummihjul beskytter møbler og forhindrer ridser på gulvet, samtidig med at de gør det nemt at manøvrere rundt i dit hjem.
Mini-turbobørsten roterer for hurtigt at fjerne hår, fnuller og støv fra sofaer, puder og andet stof. Perfekt til ejere af kæledyr.
TriActive+ LED-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.
Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.
