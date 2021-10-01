    50 % kraftigere sugestyrke
      5000 Series Støvsuger uden pose

      FC9557/09

      Samlet vurdering / 5
      50 % kraftigere sugestyrke

      Philips Bagless Vaccum 5000 Series opnår grundige og effektive rengøringsresultater med en minimal indsats takket være PowerCyclone 7-teknologien og TriActive+ LED-mundstykket, som finder skjult støv.

      50 % kraftigere sugestyrke

      Opfanger mere end 99,9 % af fine støvpartikler*

      • 900 W
      • PowerCyclone 7
      • Allergy H13-filter
      • TriActive+ LED-mundstykke
      900W motor betyder bedre sugestyrke

      Højtydende 900 W motor med over 50,000 o/min. genererer høj sugestyrke til dybdegående rengøring hver gang. Tilmeld dig på Philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti.

      PowerCyclone 7 holder stærk sugestyrke i længere tid

      PowerCyclone 7-teknologien har et aerodynamisk design for at minimere luftmodstanden og sikre vedvarende stærk sugestyrke. Superaccelereret luftstrøm i det cylindriske kammer og unikke udledningslameller adskiller effektivt støv fra luften.

      TriActive+ LED-mundstykke afslører skjult støv og giver grundig rengøring

      TriActive+ LED-lys gør usynligt støv synligt på hårde gulve, så du får det hele med og kan få den mest grundige rengøring på alle typer hårde gulve. En sensor tænder automatisk LED-lyset, når mundstykket er i brug, og slukker, når det ikke er. 3x AA-batterier medfølger.

      Power Control-funktion til justering af sugestyrke

      Styrkekontrolfunktionen justerer nemt sugestyrken til forskellige rengøringsopgaver, fra hårde gulve til bløde møbler.

      Kompakt design med front- og tophåndtag til nem transport

      Kompakt letvægtsdesign giver nem opbevaring og løft af støvsugeren. Designet omfatter top- og fronthåndtag til nem transport.

      Støvbeholder designet til hygiejnisk tømning med én hånd

      Støvbeholderen, der er nem at tømme, er udviklet til hygiejnisk bortskaffelse med én hånd for at minimere støvskyer.

      Allergy H13-filtersystemet opsamler mere end 99,9 % af det fine støv

      Allergy H13-filtersystem opsamler >99,9 % af de fine støvpartikler – herunder pollen, dyrehår og støvmider – ideelt til allergikere. Filtreringsniveauet svarer til HEPA 13***.

      Blød stødfanger og gummihjul for at beskytte møbler

      Blød stødfanger og gummihjul beskytter møbler og forhindrer ridser på gulvet, samtidig med at de gør det nemt at manøvrere rundt i dit hjem.

      Mini-turbobørste gør det let at fjerne (dyre)hår og fnuller

      Mini-turbobørsten roterer for hurtigt at fjerne hår, fnuller og støv fra sofaer, puder og andet stof. Perfekt til ejere af kæledyr.

      99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

      TriActive+ LED-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

      Blød børste integreret i håndtaget, altid klar til brug

      Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Farve
        Mørk kongeblå
        Produkttype
        Støvsuger uden pose
        Støjniveau (standard)
        71-77 dB
        Støvkapacitet
        1,5 l
        Garanti
        2 år
        EU-overensstemmelseserklæring
        Ja
        Aktionsradius
        9 m
        Indgangseffekt (IEC)
        899 W
        Indgangseffekt (maks.)
        900 W
        Motorfilter
        Vaskbart filter
        Udsugningsfilter
        HEPA: Filtre > 99,99 %
        Rørkobling
        ActiveLock
        Bærehåndtag
        Forside og top
        Styrkekontrol
        Ja
        Rørtype
        2-delt teleskop af metal
        Hjultype
        Gummi
        Tilbehørsopbevaring
        Rørclips
        Parkeringsposition
        Lodret og vandret
        Teknologi
        PowerCyclone 7
        Ledningslængde
        6 m

      • Design

        Bæredygtig emballage
        100 % genbrugsmaterialer

      • Tilbehør

        Standardmundstykke
        TriActive+ LED-mundstykke
        Medfølgende tilbehør
        Integreret børste, sprækkemundstykke, 3 AA-batterier
        Ekstra mundstykker
        Møbelmundstykke 110 mm, Mini-Turbo-børste

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        410 mm
        Produktets bredde
        275 mm
        Produktets højde
        280 mm
        Emballagelængde
        370 mm
        Emballagebredde
        300 mm
        Emballagehøjde
        490 mm
        Emballagens vægt
        9,22 kg
        Produktets vægt
        5,3 kg

      • Kompatibilitet

        Relateret tilbehør 1
        Relevant filtervariant FC8010/02

      • Tekniske specifikationer

        Spænding
        220-230 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      sugestyrke sammenlignet med PowerPro Active solgt i 2019 og testet iht. IEC 60312. Filtreringsevne er testet iht. DIN EN 60312/11/2008.
      • *99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).
      • **Filtreringsniveauer er testet iht. EN60312-1-2017 og svarer til HEPA 13.

