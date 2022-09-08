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Udgået

SSD

FM51SS050P/00

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 512 GB

  • Solid State Drive

Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

Smart USB-stik med farverigt design

Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

Alle filer komprimeres automatisk for at spare plads

Spar lagringsplads ved hjælp af automatisk komprimering af alle de filer, du gemmer på dit USB-flashdrev

Tekniske specifikationer

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