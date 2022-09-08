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Udgået
FM51SS050P/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
512 GB
Solid State Drive
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
Spar lagringsplads ved hjælp af automatisk komprimering af alle de filer, du gemmer på dit USB-flashdrev
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