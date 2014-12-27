ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra

Udgået

DVD Mini Hi-Fi-system

FWD831/12

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Nyd musik med virtuel surround-lyd

Det slanke og slående FWD831 leverer en fantastisk lyd, der beriger din underholdningsoplevelse i dit eget hjem. Udvid og forstærk dit lydfelt med det stærke 3-vejs højttalersystem og Incredible Surround

Se alle fordele

Nyd musik med virtuel surround-lyd

Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

3-vejs højttalersystem med MAX basport

i/t

Afspiller DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Afspiller DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

i/t

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

27/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great hifi! not only for movies but music as well

Really good sound system that delivers crisp and balanced sound. For the price is just excellent. Is very important to place the speakers correctly in order to get good sound.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWD831 DVD Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWD831 DVD Mini Hi-Fi System

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.