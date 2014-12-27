Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Nyd musik med virtuel surround-lyd
Det slanke og slående FWD831 leverer en fantastisk lyd, der beriger din underholdningsoplevelse i dit eget hjem. Udvid og forstærk dit lydfelt med det stærke 3-vejs højttalersystem og Incredible Surround
Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.
i/t
i/t
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
houga
27/12/2014
United Kingdom
Great hifi! not only for movies but music as well
Really good sound system that delivers crisp and balanced sound. For the price is just excellent. Is very important to place the speakers correctly in order to get good sound.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWD831 DVD Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWD831 DVD Mini Hi-Fi System