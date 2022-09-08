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Udgået
FY0194/30
Levetid på op til 12 måneder
Filtrerer 99,5 % af0,003 µm partikler
Philips-luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed, for kontinuerlig drift døgnet rundt. Vores filtre er designet til at give din Philips-luftrenser den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.
NanoProtect HEPA-filterets fibre med lav modstand maksimerer luftstrømmen. Den elektrostatiske ladning tiltrækker partikler helt ned til 0,003 mikrometer med 99,98 % effektivitet, hvilket gør filteret i stand til at rense luften hurtigere end et medicinsk anvendt HEPA H13-filter (4)
Luftrenseren opfanger aerosoler, herunder dem, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests viser, at op til 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften. Også testet i forbindelse med coronavirus (8).
Anmeldelser
(1) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.
(2) Gælder kun for udvalgte modeller med tilslutningsmulighed
(3) Gælder kun i de lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig
(4) NanoProtect HEPA-filtermateriale giver en lavere luftstrømsmodstand end materialet fra et HEPA H13-filter, hvilket gør det muligt for en Philips-luftrenser med NanoProtect at levere en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) end med et certificeret HEPA H13-filter i tilsvarende størrelse
(5) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(6) Betinget af, at filteret anvendes sammen med AC1711 eller 1715 Philips-luftrenseren
(7) Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Health group Ltd. Testet i et 28,5 m³ forsøgskammer forurenet med luftbåren influenza A(H1N1).
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.