ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series
  • Originalt filter til luftrenser 800 Series

Luftrenser 800 SeriesHEPA NanoProtect- og aktivt kulfilter

FY0293/30

2.7

| (23) Anmeldelser

Originalt filter til luftrenser 800 Series

Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.

Se alle fordele
Kompatible produkter
800i Series

800i Series
Kompakt luftrenser

AC0850/11R1

800 Series

800 Series
Luftrenser

AC0830/10R1

800i Series

800i Series
Kompakt luftrenser

AC0850/11R0

Luftrenser

Luftrenser
800i Series

AC0850/31R1

800 Series

800 Series
Kompakt luftrenser

AC0830/30R1

800i Series

800i Series
Kompakt luftrenser

AC0850/11

800 Series

800 Series
Kompakt luftrenser

AC0830/10

Opfanger effektivt 99,9 % af nanopartikler (1)

Originalt filter til luftrenser 800 Series

  • Kan bruges sammen med 800 Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 1 år

  • Originalt Philips-filter

Kan bruges sammen med 800 Series

Kan bruges sammen med 800 Series

Ekstra filtre til Philips 800 Series Luftrensere: AC0830, AC0850. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 1 år

Filtre med lang levetid i op til 1 år

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 1 år (2), og dermed reduceres besvær og omkostninger. Udskift forfilteret regelmæssigt for at opnå optimal filterydelse.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.7

ud af 5

23

Anmeldelser

05/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent filter

Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

21/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

02/04/2025

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet

  2. (2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.