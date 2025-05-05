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FY0293/30
Originalt filter til luftrenser 800 Series
Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.
Kan bruges sammen med 800 Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 1 år
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 800 Series Luftrensere: AC0830, AC0850. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 1 år (2), og dermed reduceres besvær og omkostninger. Udskift forfilteret regelmæssigt for at opnå optimal filterydelse.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
2.7
ud af 5
23
Anmeldelser
Elly_2
05/05/2025
United Kingdom
Excellent filter
Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
GBLondon
21/10/2023
United Kingdom
Excellent
Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
BridgetJones
02/04/2025
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet
(2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.