Filtrerer 99,97 % partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1)

Vores 2-lags filtreringsanlæg med NanoProtect HEPA-teknologi fanger imponerende 99,97 % af ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1). NanoProtect HEPA-teknologi fanger ikke kun forurenende stoffer men bruger også en elektrostatisk ladning til at tiltrække dem og renser op til 2 gange mere luft end traditionel HEPA H13-filtrering og har samtidig en højere energieffektivitet(2).