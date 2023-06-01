Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • 2 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne 2 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne 2 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne

      Originalt ekstra filter NanoProtect HEPA

      FY0611/30

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      2 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne

      Filtreringen i 2 lag med NanoProtect HEPA- og forfilter sikrer, at du er beskyttet mod PM2,5, bakterier, pollen, støv, dyreskæl og andre forurenende stoffer.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Filtre og tilbehør

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      Originalt ekstra filter
      - {discount-value}

      Originalt ekstra filter

      NanoProtect HEPA

      i alt

      recurring payment

      2 filtre i ét for at give langvarig god ydeevne

      Originalt Philips-filter, der passer perfekt

      • Levetid på 12 måneder
      • NanoProtect HEPA-filter
      Filtrerer 99,97 % partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1)

      Filtrerer 99,97 % partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1)

      Vores 2-lags filtreringsanlæg med NanoProtect HEPA-teknologi fanger imponerende 99,97 % af ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1). NanoProtect HEPA-teknologi fanger ikke kun forurenende stoffer men bruger også en elektrostatisk ladning til at tiltrække dem og renser op til 2 gange mere luft end traditionel HEPA H13-filtrering og har samtidig en højere energieffektivitet(2).

      Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

      Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

      Originale Philips-filtre er designet samtidig med enheden for at sikre, at de passer perfekt. Dette garanterer en kontinuerligt glidende drift af enheden.

      Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

      Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

      Philips-luftfiltre gennemgår en række obligatoriske og strenge inspektionsprøver, inden de frigives fra fabrikken. De undergår omfattende levetids- og holdbarhedstests for at sikre kontinuerlig drift 24/7. Vores filtre er designet til at sikre, at din Philips-renser yder sit bedste helt frem til slutningen af filtres levetid.

      Opret forbindelse til enheden, og overvåg filterets levetid

      Opret forbindelse til enheden, og overvåg filterets levetid

      Overvåg levetiden og status for dit filter når som helst og hvor som helst med Air+ appen. Du modtager en meddelelse, når det er tid til at skifte dit filter, og du kan nemt bestille et nyt filter direkte gennem vores app (4).

      Op til 12 måneders brug

      Op til 12 måneders brug

      Philips integrerede 2-i-1-filter giver konstant beskyttelse og garanterer optimal filtrering i op til 12 måneder. (3)

      Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

      Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

      Luftrenseren giver dig besked, når filteret skal udskiftes for nem vedligeholdelse.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Produkttype
        HEPA NanoProtect-filter
        Medfølger i æsken
        1 x filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Forfilter
        Ja
        Aktivt kulstof
        Nej
        Levetid
        Op til 1 år

      • Performance

        Partikelfiltrering
        99,97 % ved 0,003 mikrometer

      • Vægt og mål

        Produktets højde
        154 mm
        Produktets vægt
        0,24 kg
        Emballagelængde
        173 mm
        Emballagebredde
        173 mm
        Emballagehøjde
        164 mm
        Emballagens vægt
        0,35 kg
        Produktets længde
        166 mm
        Produktets bredde
        166 mm

      • Udskiftning

        Til Philips-luftrenser(e)
        AC0650, AC0651

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • (1) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
      • (2) Philips luftrensere har en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet i henhold til GB/T 18801.
      • (3) Den anbefalede levetid er beregnet ud fra den gennemsnitlige brugstid for Philips-brugere og WHO-data om forureningsniveauet i byen. Den faktiske levetid påvirkes af brugsmiljøet og hyppigheden. Gælder kun i lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig.
      • (4) Gælder kun i lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig.

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.