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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

Udgået

NanoProtect-filter Series 1

FY1114/10

4.3

| (4) Anmeldelser

Mærk forskellen

Effektiv NanoProtect-rensning

Se alle fordele

Mærk forskellen

  • 0,02 µm* partikelfiltrering

  • Nem at installere

Filteret er nemt at installere

Du skal blot tage filteret ud af pakken, skifte det brugte filter i apparatet og trykke på nulstillingsknappen på brugergrænsefladen

Alarm til beskyttelse af ren luft

Alarm til beskyttelse af ren luft

Alarmen til beskyttelse af ren luft underretter dig med det samme, når det er tid til at skifte filteret. Hvis filteret eller rondellen ikke skiftes, holder apparatet op med at fungere for at undgå at køre uden effekt, da filteret eller rondellen ikke er effektiv. Så er du altid garanteret ren luft.

Fjern forurenende stoffer effektivt med NanoProtect-filteret

Fjern forurenende stoffer effektivt med NanoProtect-filteret

NanoProtect-filteret fjerner effektivt forurenende stoffer helt ned til 0,02 µm*, herunder fint støv, pollen, husstøvmider, bakterier og nogle vira. Overfladearealet foldes ud til 1,17 m2 og yder højkapacitetsfiltrering. Reducerer allergener og beskytter dig mod allergisymptomer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

2
1

07/03/2018

Sverige

Sverige

Den är perfekt för vår lägenhet

I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1

03/01/2021

Deutschland

Deutschland

Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften

Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1

09/04/2020

Nederland

Nederland

De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10

De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NanoProtect serie 1-filter FY1114/10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NanoProtect serie 1-filter FY1114/10

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  1. Testet af IUTA. I henhold til rapporten Mikrobiologisk Risikovurdering fra 2008 udsendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis og SARS coronavirus større end 20 nanometer (0,02 µm).