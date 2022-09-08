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FY1190/30
Kan bruges sammen med 2000 Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 6 måneder
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 2000 Series Luftfugter: HU2510. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
Anmeldelser
(1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.
(2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium