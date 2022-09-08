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  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series
  • Originalt fugtfilter til 2000 Series

Luftfugter 2000 SeriesFugtfilter

FY1190/30

Originalt fugtfilter til 2000 Series
Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)
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Kompatible produkter
Luftfugter

Luftfugter
2000 Series

HU2510/10R1

Luftfugter

Luftfugter
2000 Series

HU2510/10

NanoCloud-teknologi med hygiejnisk befugtning

Originalt fugtfilter til 2000 Series

  • Kan bruges sammen med 2000 Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 6 måneder

  • Originalt Philips-filter

Kan bruges sammen med Philips-luftfugtere 2000 Series

Kan bruges sammen med Philips-luftfugtere 2000 Series

Ekstra filtre til Philips 2000 Series Luftfugter: HU2510. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.

  2. (2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium