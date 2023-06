3 filtre i 1 for komfort og overlegen ydeevne

Det cylinderformede 3-i1-filterkombinerer tre filtreringslag, som er nødvendige for at din enhed kører som på dag ét. (6) Active Carbon-, HEPA- og forfilter er den optimale kombination, der fjerner forurenende stoffer, vira, allergener og bakterier for at sikre, at du indånder renere luft ved at udskifte alle tre filtre på én gang.