FY2200/30
Originale filtre til Air Purifier PureProtect 2200
Originale ekstra filtre til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, skæl fra kæledyr og vira.Se alle fordelene
HEPA NanoProtect-filter
Ekstra filtre til Philips PureProtect Quiet 2200 Series Luftrensere: AC2210, AC2220, AC2221, Du kan se bag på enheden, hvilken model du har.
Originale filtre sikrer optimal ydeevne i 3 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Renseren beregner filterets levetid og advarer dig, når det skal skiftes.
Vores sammenfoldelige filterdesign sparer emballage og bruger 35 % mindre plast, hvilket reducerer vores CO2-udledning.
Det originale Philips-filter er designet til at passe perfekt til din enhed. Brug altid et originalt Philips-filter for at opnå optimal ydeevne.
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kul opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1) for at beskytte dig mod forurening, vira, allergener, bakterier og lugte.
Indikatoren på displayet på din Philips-enhed giver dig besked, når du skal udskifte filteret. Vedligeholdelsen er nem og tager mindre end et minut.
Tilslut din enhed til Air+-appen for at overvåge din filterstatus og nemt bestille nye.
Generelle specifikationer
Performance
Vægt og mål
Udskiftning
