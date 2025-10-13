Søgeord

      PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect-filter

      FY2200/30

      Originale filtre til Air Purifier PureProtect 2200

      Originale ekstra filtre til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, skæl fra kæledyr og vira.

      Se alle fordelene

      Originale filtre til Air Purifier PureProtect 2200

      Opfanger effektivt 99,97 % af nanopartikler (1)

      • Kan bruges sammen med 2200 Series
      • I æsken: 1 filter
      • Levetid på 3 år
      • Originalt Philips-filter
      Kompatibel med Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Kompatibel med Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Ekstra filtre til Philips PureProtect Quiet 2200 Series Luftrensere: AC2210, AC2220, AC2221, Du kan se bag på enheden, hvilken model du har.

      Lang filterlevetid på 3 år

      Lang filterlevetid på 3 år

      Originale filtre sikrer optimal ydeevne i 3 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Renseren beregner filterets levetid og advarer dig, når det skal skiftes.

      Bæredygtigt design med 30 % mindre emballage

      Bæredygtigt design med 30 % mindre emballage

      Vores sammenfoldelige filterdesign sparer emballage og bruger 35 % mindre plast, hvilket reducerer vores CO2-udledning.

      Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

      Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

      Det originale Philips-filter er designet til at passe perfekt til din enhed. Brug altid et originalt Philips-filter for at opnå optimal ydeevne.

      3-lags HEPA-filter opfanger 99,97 % af ultrafine partikler

      3-lags HEPA-filter opfanger 99,97 % af ultrafine partikler

      3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kul opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (1) for at beskytte dig mod forurening, vira, allergener, bakterier og lugte.

      Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

      Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

      Indikatoren på displayet på din Philips-enhed giver dig besked, når du skal udskifte filteret. Vedligeholdelsen er nem og tager mindre end et minut.

      Tilslut til Air+-appen for at gøre det endnu nemmere

      Tilslut til Air+-appen for at gøre det endnu nemmere

      Tilslut din enhed til Air+-appen for at overvåge din filterstatus og nemt bestille nye.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Produkttype
        HEPA NanoProtect-filter
        Medfølger i æsken
        1 x filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Forfilter
        Ja
        Aktivt kulstof
        Ja
        Levetid
        3 år

      • Performance

        Partikelfiltrering
        99,97 % ved 0,003 mikrometer

      • Vægt og mål

        Emballagelængde
        30,5 cm
        Emballagebredde
        13,8 cm
        Emballagehøjde
        29,5 cm
        Emballagens vægt
        0,94 kg

      • Udskiftning

        Til Philips-luftrenser(e)
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet
      • (2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.
      • (3) Sammenlignet med. FY2200 ikke-foldbar emballage

