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Udgået
Originalt fugtfilter til 2000 Series
Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)
Kan bruges sammen med 2000 Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 6 måneder
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 2000 Series Luftfugter: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
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4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Jogi-Bodensee
16/01/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Philips Luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter funktioniert einwandfrei, allerdings ist es unerlässlich die runde Filtermatte von Zeit zu Zeit auszutauschen insbesondere dann wenn die Matte ihre Form verliert.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Fraenzis
28/03/2021
Suisse
Bekræftet køber
sehr gute Filter
Wir haben 3 Luftbefeuchter und brauchen dafür diese Filter! Sie sind sehr gut und vorallem die neue Farbe ist tiptop!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
peterneulinde1
01/02/2021
Deutschland
Guter Luftbefeuchter für max. 30-35m2
Gekauft wegen sehr trockener Raumluft ( ca.25% ) durch Fußbodenheizung, für größere Räume reicht die Leistung nicht aus ( ca. 270ml/h)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
(1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.
(2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium