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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Udgået

Luftfugter 2000 SeriesFugtfilter

FY2401/30

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Originalt fugtfilter til 2000 Series

Det originale Philips-befugtningsfilter passer perfekt til dit apparat og sikrer konsekvent høj ydeevne. Den bruger NanoCloud-teknologi til at frigive usynlig tåge og befugte luften med op til 99 % mindre spredning af bakterier (1)

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Kompatible produkter

Luftfugter

Luftfugter

HU4803/01R1

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4813/10R1

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4811/10R1

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4814/10R1

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4813/10

Series 2000

Series 2000
Luftfugter

HU4803/01

NanoCloud-teknologi med hygiejnisk befugtning

Originalt fugtfilter til 2000 Series

  • Kan bruges sammen med 2000 Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 6 måneder

  • Originalt Philips-filter

Kan bruges sammen med Philips-luftfugtere 2000 Series

Kan bruges sammen med Philips-luftfugtere 2000 Series

Ekstra filtre til Philips 2000 Series Luftfugter: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtre med lang levetid i op til 6 måneder

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 6 måneder (1), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

16/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Philips Luftbefeuchter

Der Luftbefeuchter funktioniert einwandfrei, allerdings ist es unerlässlich die runde Filtermatte von Zeit zu Zeit auszutauschen insbesondere dann wenn die Matte ihre Form verliert.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

28/03/2021

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

sehr gute Filter

Wir haben 3 Luftbefeuchter und brauchen dafür diese Filter! Sie sind sehr gut und vorallem die neue Farbe ist tiptop!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

01/02/2021

Deutschland

Deutschland

Guter Luftbefeuchter für max. 30-35m2

Gekauft wegen sehr trockener Raumluft ( ca.25% ) durch Fußbodenheizung, für größere Räume reicht die Leistung nicht aus ( ca. 270ml/h)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.

  2. (2) Sammenlignet med ultrasoniske standardbefugtningsmoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere spredning af bakterier, testet af et uafhængigt laboratorium