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Udgået

Luftrenser 3000 SeriesActive Carbon-filter

FY3432/10

Effektiv beskyttelse for den bedste ydeevne
Philips Active Carbon-filter opfanger effektivt lugte og inhalerbare farlige gasser som VOC, ozon og formaldehyd fra luften i dit hjem for at holde det rent og sikkert.
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Originalt Philips-filter, der passer perfekt

Effektiv beskyttelse for den bedste ydeevne

  • Levetid på op til 12 måneder

  • Filtrerer gasser og lugte

Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Det originale Philips-filter er designet sammen med selve enheden for at sikre en perfekt pasform, som garanterer, at enheden hele tiden fungerer problemfrit.

Active Carbon-filter fra Philips fjerner gasser og lugte

Active Carbon-filter fra Philips fjerner gasser og lugte

Active Carbon-filter med bicellestruktur er udviklet til effektivt at fjerne farlige gasser, herunder ozon og skadelige VOC'er (flygtige organiske forbindelser) fra luften. Renovering i hjemmet, madlavning og andre aktiviteter frigiver disse skadelige gasser, som Active Carbon-filteret absorberer effektivt, så du kan indånde ren og sund luft.

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Philips-luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed, for kontinuerlig drift døgnet rundt. Vores filtre er designet til at give din Philips-luftrenser den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.

  2. (2) Gælder kun for udvalgte modeller med tilslutningsmulighed

  3. (3) Gælder kun i de lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtermateriale giver en lavere luftstrømsmodstand end materialet fra et HEPA H13-filter, hvilket gør det muligt for en Philips-luftrenser med NanoProtect at levere en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) end med et certificeret HEPA H13-filter i tilsvarende størrelse

  5. (5) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.

  6. (6) Betinget af, at filteret anvendes sammen med AC1711 eller 1715 Philips-luftrenseren

  7. (7) Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Health group Ltd. Testet i et 28,5 m³ forsøgskammer forurenet med luftbåren influenza A(H1N1).

  8. (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.