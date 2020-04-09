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Udgået
FY5156/10
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Effektiv NanoCloud-befugtning
NanoCloud-teknologi
Nem rengøring
Det intelligente design gør det nemt at rengøre og vedligeholde befugtningsrondellen. Tag blot rondellen og rondelhjulet ud af hjulholderen, og skyl befugtningsrondellen under rindende vand.
En alarm til beskyttelse af ren luft underretter dig med det samme, når det er tid til at skifte rondellen. Hvis rondellen ikke skiftes med det samme, holder apparatet op med at virke for at undgå at køre uden effekt. Den roterende rondel bliver ikke nede i vandet. Den holder op med at rotere, når den er oppe af vandet, eller når det forudindstillede luftfugtighedsniveau er nået, mens blæseren bliver ved med at køre i rensningstilstand og tørre rondellen. Således garanteres du altid ren luft.
Philips NanoCloud's usynlige vandtåge danner intet hvidt støv eller våde skjolder i rummet.
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2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Ger.
09/04/2020
Nederland
Werken uitstekend
Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Gebruikert
10/06/2023
Nederland
Geen onderdelen
Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen
Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Testet for Staphylococcus Albus og MS2-virus af tredjepartslaboratorium, tilstanden henviser til antibakterielle egenskaber, der er testet i henhold til GB21551.3 med Staphylococcus Albus, startkoncentrationen er 1* 105 cfu/m3