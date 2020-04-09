ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Udgået

NanoCloud-befugtningsrondel

FY5156/10

2.5

| (2) Anmeldelser

Mærk forskellen

Effektiv NanoCloud-befugtning

Se alle fordele

Mærk forskellen

  • NanoCloud-teknologi

  • Nem rengøring

Nem rengøring af befugtningsrondel

Det intelligente design gør det nemt at rengøre og vedligeholde befugtningsrondellen. Tag blot rondellen og rondelhjulet ud af hjulholderen, og skyl befugtningsrondellen under rindende vand.

Alarm til beskyttelse af ren luft til udskiftning af rondel

En alarm til beskyttelse af ren luft underretter dig med det samme, når det er tid til at skifte rondellen. Hvis rondellen ikke skiftes med det samme, holder apparatet op med at virke for at undgå at køre uden effekt. Den roterende rondel bliver ikke nede i vandet. Den holder op med at rotere, når den er oppe af vandet, eller når det forudindstillede luftfugtighedsniveau er nået, mens blæseren bliver ved med at køre i rensningstilstand og tørre rondellen. Således garanteres du altid ren luft.

Intet hvidt støv, ingen våde skjolder

Philips NanoCloud's usynlige vandtåge danner intet hvidt støv eller våde skjolder i rummet.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
2

09/04/2020

Nederland

Nederland

Werken uitstekend

Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

10/06/2023

Nederland

Nederland

Geen onderdelen

Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen

Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

Denne anmeldelse blev foretaget for FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet for Staphylococcus Albus og MS2-virus af tredjepartslaboratorium, tilstanden henviser til antibakterielle egenskaber, der er testet i henhold til GB21551.3 med Staphylococcus Albus, startkoncentrationen er 1* 105 cfu/m3