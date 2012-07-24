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  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Udgået

Dampstrygejern

GC1010/01

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigt og effektivt - med garanti

Stryg med tre dampindstillinger, strygesål i aluminium og integreret Calc-Clean-funktion

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Fartformet strygesål

Hurtigt og effektivt - med garanti

Indikator for strygetemperatur

Indikator for strygetemperatur

Indikatorlyset slukker, når den ønskede strygetemperatur er nået.

Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.

Spejlblank strygesål

Spejlblank strygesål

Spejlblank strygesål

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent size of soleplate

Perfect for ironing shirts and ironing sheets becomes a pleasure due to the gliding of the soleplate.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1010/01 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1010/01 Steam iron

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