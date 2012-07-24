Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Hurtigt og effektivt - med garanti
Stryg med tre dampindstillinger, strygesål i aluminium og integreret Calc-Clean-funktion
Indikatorlyset slukker, når den ønskede strygetemperatur er nået.
Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.
Spejlblank strygesål
Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Padstow
24/07/2012
United Kingdom
Excellent size of soleplate
Perfect for ironing shirts and ironing sheets becomes a pleasure due to the gliding of the soleplate.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1010/01 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1010/01 Steam iron