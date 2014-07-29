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Udgået
Hurtig, fra start til slut
Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.
20g damp/min., 90g dampskud
Non-stick-strygesål
Anti-kalk
2000 watt
Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.
Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Doremina
29/07/2014
Deutschland
Super schnell!
Das funktioniert wirklich schnell und bequem. Ich empfehle!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen
Berber42
02/06/2016
Nederland
Bekræftet køber
Voldoet volkomen aan de verlangde verwachting
Artikel bewust gekocht, gezien de goede ervaring uit het verleden met Philips stoomstrijkers. Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer