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Udgået

EasySpeedDampstrygejern

GC1022/40

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig, fra start til slut

Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.

Se alle fordele

3 metoder til at klare strygning hurtigere

Hurtig, fra start til slut

  • 20g damp/min., 90g dampskud

  • Non-stick-strygesål

  • Anti-kalk

  • 2000 watt

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

29/07/2014

Deutschland

Deutschland

Super schnell!

Das funktioniert wirklich schnell und bequem. Ich empfehle!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Dampfbügeleisen

02/06/2016

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Voldoet volkomen aan de verlangde verwachting

Artikel bewust gekocht, gezien de goede ervaring uit het verleden met Philips stoomstrijkers. Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1022/40 Stoomstrijkijzer

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