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Udgået

EasySpeedDampstrygejern

GC1026/30

4.5

| (4) Anmeldelser

1 pris

Hurtig, fra start til slut

Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.

Se alle fordele

3 metoder til at klare strygning hurtigere

Hurtig, fra start til slut

  • 25 g damp/min., 90 g dampskud

  • Non-stick-strygesål

  • Anti-kalk

  • 2000 watt

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

4
2
1

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super einfache Bedienung

Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

17/09/2015

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

super gerät

Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

02/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο

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