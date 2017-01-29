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Udgået
GC1026/30
Hurtig, fra start til slut
Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.
25 g damp/min., 90 g dampskud
Non-stick-strygesål
Anti-kalk
2000 watt
Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.
Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.
Priser
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
Olli89
29/01/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Super einfache Bedienung
Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Hexe63
17/09/2015
Deutschland
Bekræftet køber
super gerät
Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
aplos73
02/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο