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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Udgået

EasySpeedDampstrygejern

GC1028/20

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig, fra start til slut

Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.

Se alle fordele

3 metoder til at klare strygning hurtigere

Hurtig, fra start til slut

  • 25g damp/min., 100g dampskud

  • Keramisk strygesål

  • Anti-kalk

  • 2000 watt

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

26/06/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Det har aldrig varit så smidigt att stryka

Jämn ånga under hela stryksulan och väldigt enkelt att komma åt överallt. Extra plus för funktionen extra ånga.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn

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