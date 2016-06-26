Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Hurtig, fra start til slut
Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.
25g damp/min., 100g dampskud
Keramisk strygesål
Anti-kalk
2000 watt
Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.
Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.
Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
McFarmor
26/06/2016
Sverige
Bekræftet køber
Det har aldrig varit så smidigt att stryka
Jämn ånga under hela stryksulan och väldigt enkelt att komma åt överallt. Extra plus för funktionen extra ånga.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn