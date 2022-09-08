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Udgået

EasySpeedDampstrygejern

GC1029/90

1 pris

Hurtig, fra start til slut
Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.
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3 metoder til at klare strygning hurtigere

Hurtig, fra start til slut

  • 25g damp/min., 100g dampskud

  • 2000 W

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Den fine spray fugter tøjet jævnt

Den fine spray fugter tøjet jævnt

Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.

Calc Clean-skyder til nem fjernelse af kalk fra strygejernet

Calc Clean-skyder til nem fjernelse af kalk fra strygejernet

Dette dampstrygejern kan benyttes med almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt, bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang om måneden, når du bruger almindeligt vand fra hanen.

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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