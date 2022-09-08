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Udgået
GC1029/90
25g damp/min., 100g dampskud
2000 W
Automatisk sikkerhedsafbryder
Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.
Dette dampstrygejern kan benyttes med almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt, bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang om måneden, når du bruger almindeligt vand fra hanen.
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