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Udgået
25 g damp/min., 80 g dampskud
1600 W
Automatisk sikkerhedsafbryder
Drypstop-funktion
Effekt op til 1600 W muliggør konstant høj dampmængde
Slip-let og ridsefri guldfarvet keramisk strygesål giver fremragende glideevne på alle tekstiler.
Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.
Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Petraella
11/01/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Dieses Produkt ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen.
Dieses Bügeleisen hält was es verspricht. Es liegt klasse in der Hand. Wer noch die alte Form eines Bügeleisen gewohnt ist, bringt dem neuen Design doch mehr Skepsis entgegen. Aber man hat sich schnell daran gewöhnt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1029/90 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1029/90 Dampfbügeleisen