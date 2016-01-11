ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig, fra start til slut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig, fra start til slut
  • Hurtig, fra start til slut
  • Hurtig, fra start til slut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig, fra start til slut
  • Hurtig, fra start til slut

Udgået

EasySpeedDampstrygejern

GC1029/98

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig, fra start til slut
Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn varmefordeling på strygesålen og konstant damp.
Se alle fordele

3 metoder til at klare strygning hurtigere

Hurtig, fra start til slut

  • 25 g damp/min., 80 g dampskud

  • 1600 W

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

  • Drypstop-funktion

Effekt op til 1600 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 1600 W muliggør konstant høj dampmængde

Effekt op til 1600 W muliggør konstant høj dampmængde

Slip-let og ridsefri guldfarvet keramisk strygesål

Slip-let og ridsefri guldfarvet keramisk strygesål

Slip-let og ridsefri guldfarvet keramisk strygesål giver fremragende glideevne på alle tekstiler.

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

11/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Dieses Produkt ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen.

Dieses Bügeleisen hält was es verspricht. Es liegt klasse in der Hand. Wer noch die alte Form eines Bügeleisen gewohnt ist, bringt dem neuen Design doch mehr Skepsis entgegen. Aber man hat sich schnell daran gewöhnt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1029/90 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1029/90 Dampfbügeleisen

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.