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Udgået
Aluminiumstrygesål
950-1.100 W strygejern
1,8 m ledning
Knaprillen gør det nemt at stryge langs knapper og sømme.
Den holdbare aluminiumsstrygesål glider nemt hen over alle materialer, er ridsefast og nem at rengøre.
Kraftfuldt 1100 W Philips-strygejern
Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
hcm
31/08/2011
Nederland
product voldoet aan verwachting
het product is goed hanteerbaar en voldoet aan onze gestelde eisen van een strijkijzer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC135 Droogstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC135 Droogstrijkijzer