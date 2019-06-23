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Udgået
2000 W
Anti-kalk
Slip-let-strygesål
Effekt op til 2000 W leverer konstant høj dampmængde.
Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.
Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Basil
23/06/2019
Portugal
Produto de excelente qualidade
Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor
Salgado88
04/06/2018
Portugal
Este produto é excelente
É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor