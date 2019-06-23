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Udgået

Dampstrygejern

GC1433/40

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Nemt og effektivt
Dette komfortable dampstrygejern gør strygningen nemmere og mere effektiv med masser af kontinuerlig damp, og med non-stick-strygesålen glider strygejernet nemmere hen over underlaget. Det komfortable strygejern gør strygearbejdet meget nemmere og enklere.
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3 måder at gøre strygningen hurtigere på

Nemt og effektivt

  • 2000 W

  • Anti-kalk

  • Slip-let-strygesål

Effekt op til 2000 W leverer konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W leverer konstant høj dampmængde

Effekt op til 2000 W leverer konstant høj dampmængde.

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Priser

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

23/06/2019

Portugal

Portugal

Produto de excelente qualidade

Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor

04/06/2018

Portugal

Portugal

Este produto é excelente

É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1433/40 Ferro a vapor

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