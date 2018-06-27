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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
2000 W
Anti-kalk
Keramisk strygesål
Drypstop-funktion
Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde.
Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder.
Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.
Priser
4.1
ud af 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Ds31
27/06/2018
Nederland
Simpel maar fijne strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Verveer
27/06/2018
Nederland
Simpel maar fijne strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Nicky1982
12/06/2018
Nederland
Niet zwaar en doet het goed
Is snel op temperatuur, makkelijke gebruikershandleiding niet zwaar in de hand.echt een verschil met mn vorige (maar die had ik al best lang). Heb alleen de anticalc nog niet geprobeerd. Ik vind het een aanrader!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1440/20 Stoomstrijkijzer