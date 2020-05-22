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Udgået
DynaGlide-strygesål
1,8 m ledning
1200 W strygejern
1200 watt
DynaGlide-belægning er en af de bedste Philips-strygesålbelægninger. Den er meget mere modstandsdygtig over for ridser og glider bedre end en aluminiums-, slip-let- eller keramisk strygesål.
Den slanke spids af strygesålen gør det muligt at nå nemt ind i de mest besværlige områder som f.eks. mellem knapper, når du stryger plisseringer og i hjørner.
Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
FS2020
22/05/2020
Ελλάδα
Πολύ καλό
Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Μαλαματένια
21/08/2018
Ελλάδα
KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα