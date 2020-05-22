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  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål
  • Den bedst glidende strygesål

Udgået

Strygejern uden damp

GC160/02

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Den bedst glidende strygesål
Affinia er det nye Philips-strygejern uden damp med DynaGlide-strygesål, som glider nemt på tøjet. Strygesålen med slank spids, bekvemt håndtag med tekstur og hævet temperaturstyring gør strygejernet nemt at bruge.
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Til Philips-strygejern uden damp

Den bedst glidende strygesål

  • DynaGlide-strygesål

  • 1,8 m ledning

  • 1200 W strygejern

  • 1200 watt

DynaGlide-strygesål glider nemt på alt tøj

DynaGlide-strygesål glider nemt på alt tøj

DynaGlide-belægning er en af de bedste Philips-strygesålbelægninger. Den er meget mere modstandsdygtig over for ridser og glider bedre end en aluminiums-, slip-let- eller keramisk strygesål.

Strygesål med slank spids når nemt ind i besværlige områder

Strygesål med slank spids når nemt ind i besværlige områder

Den slanke spids af strygesålen gør det muligt at nå nemt ind i de mest besværlige områder som f.eks. mellem knapper, når du stryger plisseringer og i hjørner.

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme.

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Priser

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

21/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

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