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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC1703/01
17 g damp/min.
Aluminiumsstrygesål
Anti-kalk
1400 watt
Dette kraftfulde dampjern varmes hurtigt op og holder temperaturen stabil under strygningen, hvilket sikrer en effektiv strygeproces.
Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.
Færre påfyldninger med den ekstra store 180 ml vandtank, så du kan stryge mere tøj på én opfyldning.
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