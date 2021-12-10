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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
Dampskud på op til 90 g
Non-stick-strygesål
Anti-kalk
Færre påfyldninger med den ekstra store 220 ml vandtank, så du kan stryge mere tøj på én opfyldning.
Dette dampstrygejern kan benyttes med almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt, bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang om måneden, når du bruger almindeligt vand fra hanen.
Priser
4.7
ud af 5
94
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Danny90
10/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Prático e fácil de usar
É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.
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Leve, prático, fácil de utilizar
Ulemper
Reservatório de água poderia ser maior
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
08/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
O ferro perfeito
O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.
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Simplicidade
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
07/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Philips medarbejder
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.
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Super prático e fácil de usar
Ulemper
Nenhuma
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
End forgængers komfort