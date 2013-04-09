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Udgået
Hurtigere - fra start til slut
Livet handler om meget andet end daglig husholdning, så du vil gerne have pligterne overstået så hurtigt som muligt. Med hullet til hurtig påfyldning og tømning, den spidse front og en strygesål, der glider nemt, er dette Philips-kvalitetsstrygejern bygget til at gøre arbejdet hurtigt
Spray
Nem og superhurtig påfyldning af vandtanken takket være Philips-strygejernets store påfyldningshul og lågen med sidelæns åbning.
Nem og superhurtig tømning af vandtanken takket være det store tømningshul og lågen med sidelæns åbning.
Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.
Priser
4.0
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Henigje
09/04/2013
Nederland
Het is een plezierig aparraat
Het is een uitstekend aparraat werkt plezierig mooi instelbaar,ik beveel hem iedereen aan.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/02 Steam iron
ddesoleil
27/08/2012
België
Fait bien ce qu'il doit faire
Je ne suis pas un spécialiste du repassage mais je pense que ce fer repasse correctement.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Fer vapeur
Patrick020
09/10/2011
Nederland
strijkijzer
Prima strijkijzer alleen het snoer had wat langer gemogen..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer