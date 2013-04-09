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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Udgået

1900 seriesDampstrygejern

GC1905/01

4

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigere - fra start til slut

Livet handler om meget andet end daglig husholdning, så du vil gerne have pligterne overstået så hurtigt som muligt. Med hullet til hurtig påfyldning og tømning, den spidse front og en strygesål, der glider nemt, er dette Philips-kvalitetsstrygejern bygget til at gøre arbejdet hurtigt

Se alle fordele

Strygejern med hurtig vandpåfyldning og tømning

Hurtigere - fra start til slut

  • Spray

Nem og superhurtig påfyldning af vandtanken

Nem og superhurtig påfyldning af vandtanken

Nem og superhurtig påfyldning af vandtanken takket være Philips-strygejernets store påfyldningshul og lågen med sidelæns åbning.

Nem og superhurtig tømning af vandtanken

Nem og superhurtig tømning af vandtanken

Nem og superhurtig tømning af vandtanken takket være det store tømningshul og lågen med sidelæns åbning.

Den fine spray fugter tøjet jævnt

Den fine spray fugter tøjet jævnt

Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

09/04/2013

Nederland

Nederland

Het is een plezierig aparraat

Het is een uitstekend aparraat werkt plezierig mooi instelbaar,ik beveel hem iedereen aan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/02 Steam iron

27/08/2012

België

België

Fait bien ce qu'il doit faire

Je ne suis pas un spécialiste du repassage mais je pense que ce fer repasse correctement.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Fer vapeur

09/10/2011

Nederland

Nederland

strijkijzer

Prima strijkijzer alleen het snoer had wat langer gemogen..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer

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