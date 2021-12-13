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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
2100 W
110 g dampskud
30 g/min, konstant damp
Keramisk strygesål
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
Priser
4.6
ud af 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
fplopes
13/12/2021
Portugal
Funcional e sem esforço
Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.
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Fácil utilização
Ulemper
nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
FlaCosta
01/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Qualidade e preço
Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.
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Leve, design e passa a Ferro muito bem
Ulemper
Não encontrei nenhuma
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Katmar99
30/11/2021
Portugal
Del af kampagnen
Roupa como nova
O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!
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Leva-se para qualquer lado
Ulemper
Não encontro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor