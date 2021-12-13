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Udgået

EasySpeed PlusDampstrygejern

GC2145/20

4.6
| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig fra start til slut
EasySpeed Plus gør strygningen hurtigere med kraftige dampskud til at håndtere vanskelige folder, en holdbar keramisk strygesål, der får strygejernet til at glide let samt vores drypstopsystem, som forhindrer lækage. Det er tre nemme måder til hurtigt at få overstået strygningen.
Se alle fordele

Gør strygningen hurtigere på 3 måder

Hurtig fra start til slut

  • 2100 W

  • 110 g dampskud

  • 30 g/min, konstant damp

  • Keramisk strygesål

2100 W for hurtig opvarmning

2100 W for hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Dampskud på op til 110 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 110 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcional e sem esforço

Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.

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Fácil utilização

Ulemper

nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Qualidade e preço

Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.

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Leve, design e passa a Ferro muito bem

Ulemper

Não encontrei nenhuma

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

Roupa como nova

O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!

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Leva-se para qualquer lado

Ulemper

Não encontro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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