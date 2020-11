Hurtig fra start til slut

EasySpeed Plus gør strygningen hurtigere med kraftige dampskud til at håndtere vanskelige folder, en holdbar keramisk strygesål, der får strygejernet til at glide let samt vores drypstopsystem, som forhindrer lækage. Det er tre nemme måder til hurtigt at få overstået strygningen. Se alle fordelene