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Udgået

2500 seriesDampstrygejern

GC2510

3.9
| (9) Anmeldelser

1 pris

Enkelt, hurtigt og effektivt
For at få det bedste resultat skal du bruge kraftig damp og et strygejern, der aldrig giver op. Strygejernet har 90 g dampskud, 2000 W for konstant høj damp og Double Active-afkalkningssystem, så du får valuta for pengene!
Se alle fordele

Længerevarende damp

Enkelt, hurtigt og effektivt

  • 30 g

2000 W sikrer konstant damp

2000 W sikrer konstant damp

2000 W sikrer konstant damp.

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Konstant damp på op til 30 g/min sikrer bedre fjernelse af folder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

9

Anmeldelser

3

02/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased to own this iron

I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2500 series GC2510 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for 2500 series GC2510 Steam iron

02/08/2021

France

France

Increvable

Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2500 series GC2510 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2500 series GC2510 Fer vapeur

14/07/2017

France

France

parfait

ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2500 series GC2510 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2500 series GC2510 Fer vapeur

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