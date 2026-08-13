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Dampstrygejern
Udgået
GC2650
1 pris
2100 W sikrer konstant høj dampmængde.
Slidstærk og hurtigtglidende strygesål i rustfrit stål.
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