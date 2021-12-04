Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!