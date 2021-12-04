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Udgået

EasySpeed AdvancedDampstrygejern

GC2670/20

4.8
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigere fra start til slut
Gør strygningen hurtigere fra start til slut: Hurtig opvarmning, XL-vandhul, kraftige dampskud til at klare vanskelige folder, en slidstærk, keramisk strygesål, der får strygejernet til at glide hurtigere samt vores drypstopsystem. Det er fem måder til at klare strygning hurtigere.
Se alle fordele

Gør strygningen hurtigere på 5 måder

Hurtigere fra start til slut

  • 2300 W

  • Dampskud på 170 g

  • 35 g/min, konstant damp

  • Keramisk strygesål

2300 W til hurtig opvarmning på 30 sekunder

2300 W til hurtig opvarmning på 30 sekunder

Giver hurtig opvarmning på 30 sekunder, så du hurtigt kan komme i gang.

Dampskud på op til 170 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 170 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

En dampeffekt på op til 35 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

En dampeffekt på op til 35 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

En dampeffekt på op til 35 g/min sikrer stærk og robust ydeevne

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil

Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.

Fordele

Mais rápido e eficiente.

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01/12/2021

Portugal

Portugal

Para além da cor a eficácia

Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!

Fordele

Prático e estetica

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30/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record

Fordele

Tempo ganho

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