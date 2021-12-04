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Udgået
2300 W
Dampskud på 170 g
35 g/min, konstant damp
Keramisk strygesål
Giver hurtig opvarmning på 30 sekunder, så du hurtigt kan komme i gang.
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
En dampeffekt på op til 35 g/min sikrer stærk og robust ydeevne
Priser
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
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Ferhelen
04/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil
Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.
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Mais rápido e eficiente.
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restas
01/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Para além da cor a eficácia
Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!
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Prático e estetica
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Jojozinha
30/11/2021
Portugal
Del af kampagnen
Excelente produto
Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record
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Tempo ganho
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